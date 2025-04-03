هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن ضرورة ذهاب العميل الى الفرع لتفعيل خدمة السوفت توكن.

وكشف مصرفيون أن الاشتراك للعملاء في خدمة السوفت توكن يكون عبر توجه العميل للفرع فقط ولا يمكن تفعيل الخدمة دون ذلك مطلقًا.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

بيانات الحوالات البنكية

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

ويسعى العديد من عملاء البنوك للتعرف على أهم البيانات الأساسية المطلوب في عملية إرسال واستقبال الحوالات، وترصد فيتو أبرز ١٠ معلومات عن تفاصيل بيانات مطلوبة وطرق إرسال الحوالات البنكية بشكل صحيح وهي كالتالي:

معلومات عن الحوالة البنكية

1-اسم الحساب ورقمه

2-الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

3-رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

حيث يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

4-رمز السويفت swift code ويستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي ترسل الحوالات البنكية إليها.

5- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات

6- إذا كان بنكك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام.

7-لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية، ولكن أيضًا باختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

8- إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

9-ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك

10- تتنافس البنوك في تقديم عروض خاصة بالتحويل للعملاء.

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