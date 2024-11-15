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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة، كاتيا كعدي: بحب أحمد عز وأتمنى مشاركته في عمل فني قريبا

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية كاتيا كعدي، فيتو

أعربت الفنانة اللبنانية، كاتيا كعدي، عن سعادتها بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، مشيرة إلى أنها حضرت للمرة الأولى منذ عامين وكانت تحلم بالمهرجان.

وأضافت كاتيا في تصريح خاص لفيتو: “أنها تحب أحمد عز بشكل شخصي وتعرفه منذ سنوات وتتمنى أن تقف أمامه في عمل فني، مؤكدة أنها تحضر بالوقت الحالي لمسلسل بعنوان سر وقدر مشيرة إلى أنه من المقرر عرضه قريبا، مضيفة أن الفن صورة وانعكاس  للمجتمع”.

وحرصت كاتيا كعدي على حضور عرض فيلم “أرزة” المشارك ضمن مسابقة أفاق السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

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كاتيا كعدي الفنانة اللبنانية كاتيا كعدي فيلم ارزة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 45 مهرجان القاهرة السينمائي

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