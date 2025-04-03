مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

وقف مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعى فى اليمن، لحظات مأساوية لمواطن يمني يلفظ أنفاسه الأخيرة على أحد أرصفة مدينة إب، بسبب الجوع.

وفاة مواطن يمنى بسبب الجوع

ونشر نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمواطن يدعى ياسر أحمد البكار، وثقت وفاته وهو على الرصيف في منطقة المعاين شمال غربي مدينة إب، وأمامه قطعة خبز وبجواره طفله الصغير يدعى "عمار" الذي لم يدرك أن أباه قد توفي، في مشهد مؤلم وتسبب بحالة من الحزن.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، أن المواطن ياسر أحمد البكار، أبا لأربعة أطفال، ويعيش ظروفًا مادية صعبة، شأنه شأن آلاف المواطنين الذين يعانون فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

المواطن اليمنى ياسر البكار توفى بجوار طفله

ووفق الروايات، أن المواطن اليمنى ياسر البكار توفى بجوار طفله، بعد أن تضور جوعا في مشهد صادم هز أبناء محافظة إب بشكل خاص وكل اليمنيين بشكل عام، وأفاد شهود عيان أن "البكار" سقط فجأة من دون مقدمات، ليفارق الحياة ويترك ابنه الصغير بجواره، في حالة صدمة وحزن شديدين.

وسادت حالة من الحزن في الأوساط الاجتماعية وعلى مواقع التواصل للنهاية التي آلت إليه حالة المواطن البكار، وسط صدمة وفاجعة عبر عنها الكثير من أبناء إب وبقية المحافظات، ولم يتنسى لـ فيتو التأكد من صحة معلومات وفاة ياسر البكار بسبب الجوع وفق ما تم تداوله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.