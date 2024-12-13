إليسا تطرب الجمهور السعودي بـ"عايشالك أحلى سنين" (فيديو)

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها المقام حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وشدت إليسا بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة مثل: عايشة لك أحلى سنين، وهغني كمان وكمان، وبتمايل على البيت، وغيرها من أشهر أغنيات ملكة الإحساس والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا قد طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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