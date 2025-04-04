بالإجماع، المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعزل الرئيس يون

أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، قرارًا بـعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

حكم عزل يون سوك يول

وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونج-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديمقراطي".

وقال رئيس المحكمة: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل... يون سوك يول".

وذكرت المحكمة المحكمة في حكمها أن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".

انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون

ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة يون في غضون 60 يومًا، والتي يتوقع الكثيرون أن تجرى في 3 يونيو المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية التي تسيطر عليها المعارضة قد قامت بعزل يون في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشر قوات في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم والأمر باعتقال السياسيين.

ونفى يون جميع التهم المنسوبة إليه.

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