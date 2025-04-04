لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

حدد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي بيل جيتس، 3 وظائف للنجاة من ثورة "الذكاء الاصطناعي"، التي تجتاح العالم في الوقت الحالي.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" في مقابلة تلفزيونية لوسائل إعلام أمريكية، إن العديد من الوظائف المعروفة ستصبح قديمة الطراز مع نمو "الذكاء الاصطناعي" وتطوره.



لكن أعرب عن تفاؤله بوجود 3 وظائف "ستظل تتطلب لمسة بشرية".

وأولى هذه الوظائف التي يتوقع جيتس نجاتها من سطوة "الذكاء الاصطناعي" هي "خبراء الطاقة"، إذ يعتقد أن هذا القطاع مُعقد للغاية، ويتطلب الكثير من الاستراتيجية بالنسبة للذكاء الاصطناعي.

أما ثاني هذه المهن من وجه نظر جيتس، فهم "علماء الأحياء"، إذ أوضح أنهم فئة أخرى من المهنيين الذين سيتم الحفاظ عليهم من صعود "الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أنه "في حين أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على الأداء في القطاع الطبي، إلا أنه على الأرجح يفتقر إلى الإبداع اللازم للاكتشاف العلمي".



وأخيرا، يعتقد بيل جيتس أن مهنة "المبرمجين" لا غنى عنهم في مجال "الذكاء الاصطناعي"، موضحًا أنه "يمكن للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي إنشاء شيفرات (أكواد)، إلا أنها تنطوي على العديد من الأخطاء وغير موثوقة، ولذلك سيحتاج البشر إلى مراقبته وتصحيح أخطائه".

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