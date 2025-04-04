قيادات المترو ومدير الحماية المدنية يتفقدون آثار حريق محطة روض الفرج (صور)

وصل مدير الحماية المدنية وعدد من قيادات هيئة مترو الأنفاق، منذ قليل، إلى موقع حريق محطة روض الفرج، إحدى محطات الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، لمتابعة عمليات التبريد، وفحص آثار الحريق الذي نتج عنه إصابة 3 أشخاص بالاختناق.

حالات اختناق في حريق محطة روض الفرج

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية يفيد نشوب حريق داخل محطة مترو روض الفرج وتصاعد الأدخنة، ودفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إلى موقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وخدمات مرورية وقيادات مترو الأنفاق.

وفحصت الأجهزة الأمنية مسرح الحريق وكاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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