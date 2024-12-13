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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب بـ لوك الأميرات على مسرح حفلها في دبي (فيديو)

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

رفع  حفل شيرين عبد الوهاب ، شعار كامل العدد بعد أن شغل الحضور الجماهيري كامل طاقة مسرح الحفل الاستيعابية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بفستنان أنيق كـ الأميرات وسط تفاعل من جمهورها وتعليقات الإطراء والثناء على إطلالتها وتألقت شيرين بـ غناء “أنا لا جيا أقولك”.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي 

وردد الحضور في حفل شيرين عبد الوهاب بدبي: “يلا يا شيري الوقت جري وذلك قبل صعودها إلي مسرح الحفل”.

وتقدم شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير.

شيرين عبد الوهاب

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.

كانت شيرين قد أثارت الجدل؛ على خلفية زلة لسان غير مقصودة في سياق رثائها للملحن الراحل محمد رحيم، ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إحالتها للتحقيق، وهو الأمر الذي أغضب المطربة.

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حفل شيرين عبد الوهاب حفل شيرين عبد الوهاب في دبي شيرين عبد الوهاب

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