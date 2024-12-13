احتفلت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ 68.

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68

ونشر حساب ماجدة الرومي عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس" صورة لها أمام تورتة عيد الميلاد، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

وفي وقت سابق، طرحت الفنانة ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية ماجدة الرومي الجديدة

أغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات ومن ألحان أميل فهد وتوزيع موسيقى داني الحلو.

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