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ثقافة وفنون

وفاة شقيق المؤلف الراحل شريف بدر

أسرة المؤلف الراحل
أسرة المؤلف الراحل شريف بدر، فيتو

أعلن الفنان شريف إدريس، وفاة عمر بدر الدين، شقيق المؤلف الراحل شريف بدر الدين الذي رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي.

وفاة شقيق السيناريست شريف بدر 

وكتب شريف إدريس من خلال “فيس بوك”: “لا إله إلا الله دي صورة للمؤلف شريف بدر الدين اللي توفي حزنا على وفاة زوجته ودي صورة مع زوجته وبناته ووالدته وأخوه عمر بدر الدين”. 

وتابع: “النهارده عمر أخوه توفي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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الفنان شريف إدريس الراحل شريف بدر وفاة شقيق شريف بدر

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