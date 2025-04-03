السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

في واقعة غريبة من نوعها، اعتقلت الشرطة الهندية سائحا أمريكيا شابا بعد أن أبحر خلسة إلى جزيرة نورث سنتينل المحظورة، وترك خلفه ما اعتبره "هدية حضارية" لأكثر قبيلة انعزالية في العالم؛ وهي عبارة عن “علبة كوكاكولا وجوزة هند”.

اعتقال سائح أمريكي حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية في العالم

ويدعى السائح، ميخائيلو فيكتوروفيتش بولياكوف، والذي حاول "التواصل الثقافي"، لكنه كاد أن يعرض القبيلة كلها لخطر الانقراض البيولوجي.

وأفادت صحيفة الديلي ميل، بأن بولياكوف لم يدخل الجزيرة خلسة فقط، بل خطط لرحلته بدقة شديدة، مستخدمًا قاربًا مطاطيًّا ونظام GPS، ووصل إلى الجزيرة فجر السبت الماضي، بعد رحلة امتدت 25 ميلًا بحريًّا.

وأمضى ساعة كاملة ينفخ في صافرة على أمل أن يرد عليه أحد من السكان الأصليين، ثم نزل لعدة دقائق، صوّر فيديو، جمع عينات، وترك "القربان".." علبة كوكاكولا وجوز هند".

وقبيلة سنتينليز، التي يُعتقد أنها عاشت في عزلة تامة لأكثر من 55 ألف عام، تُعرف بعدائيتها تجاه الغرباء. ويُمنع أي اقتراب منها قانونيًّا لحمايتها من الأمراض الحديثة التي قد تُفنيها؛ بسبب ضعف مناعتها المكتسبة.

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