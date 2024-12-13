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ثقافة وفنون

كاتيا كعدي تكشف لـ "فيتو" أسباب ظهورها في دور "مثلية" بمسلسل "امرأة من ضياع"

الفنانة كاتيا كعدي،
الفنانة كاتيا كعدي، فيتو

روت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي ذكرياتها مع أول مسلسل لها “امرأة من ضياع” مع الكاتب شكري أنيس فخوري وسبب ظهورها بدور “امرأة مثلية”.

كاتيا كعدي تكشف سبب ظهورها بشخصة المثلية 

وقالت “كاتيا”: شكري أنيس فخوري تعاونت معه للمرة الأولى في مسلسل أمرأة من ضياع وهذه التجربة كانت استثنائية تظرا لجراءة الدور، وكنت شرطية مجبورة أن أظهر بشخصية “المثلية” حتى أتمكن من القبض على عصاة والموضوع كان حساسا ولكنه لم يكن بشكل مباشر، وحققت نجاحا كبيرا.

وأضافت كاتيا: "ومن بعدها جددت التعاون بيني وبين شكري أنيس فخري في مسلسل “خطوة حب"،  ظهرت فيه بشخصية عارضة أزياء وكانت بطولة مشتركة مع نادين نجيم.

وتابعت كاتيا: “مسلسل “مثل القمر” يعتبر نقطة تحول بالنسبة لي بعد تقديمي لدور ريموندا، الذي نال استحسان الجمهور وأثر على المشاهد رغم الخمول الذي كان موجود  الدراما اللبنانية خلال هذه الفترة”.

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