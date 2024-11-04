أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش فى المتر المكعب الواحد حسب شريحة الاستهلاك.

سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه لليوم الرابع فى معسكره المفتوح بملعب الهدف بمدينة أكتوبر وسط أجواء إيجابية وحالة من التفاؤل والروح القتالية العالية من اللاعبين بحثًا عن الفوز بثقة البرازيلى ميكالي المدير الفني للمنتخب وبدأت ترتفع عملية الانسجام بين اللاعبين فى ظل تنفيذهم الجيد لتعليمات وتوجيهات ميكالي.

تنطلق بالقاهرة اليوم الإثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.

وتستقبل مصر المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة

اعترف برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بتحمله جزءًا من المسئولية بشأن إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.

تعد طهران لهجوم "قوي ومعقد" على إسرائيل، سيشارك فيه الجيش الإيراني، خلافًا للمرات السابقة التي كان فيها الحرس الثوري يتولى الهجمات.

صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، بأن دونالد ترامب قد يتوفى في منصب الرئاسة في حال فوزه في الانتخابات، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "عواقب رهيبة" بالنسبة للبلاد.

كشف عمر ناجي، وكيل أعمال أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، حقيقة تلقي الأخير، مجموعة عروض للرحيل في يناير المقبل.

شهدت مدينة غزة بعد منتصف الليلة، تصعيدًا خطيرًا إثر قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف جنوب المدينة، فيما أسفر قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي التفاح شرقي غزة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إرسال شحنة أولى من المعدات الطبية الأساسية في طريقها لدعم جهود الاستجابة لأزمة غزة في مصر.

أعلنت إسرائيل أنها أخطرت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة التي أبرمتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي كانت سارية منذ 1967.

أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أن هناك اجتماعا اليوم الإثنين؛ من أجل بحث أحداث مباراة الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إنها ستسعى لوقف الحرب في غزة في حال فوزها بالرئاسة، إلا أنها جددت في الوقت ذاته موقف بلادها الداعم لإسرائيل، قائلة إنها ستفعل "كل ما في وسعي لضمان أمن إسرائيل".

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات عنيفة هزّت العاصمة الأوكرانية، قالت الإدارة العسكرية اليوم الإثنين، إن وحدات الدفاع الجوي تحاول صد هجوم روسي بالطيران المسير على كييف.

سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أصدر ملك إسبانيا فيليب السادس بيانًا بعد تعرضه لسخط السكان وللرشق بالطين، موضحًا أنه يتفهم غضب ويأس الناس بسبب مدى سوء حالتهم في المناطق التي ضربتها الفيضانات في مقاطعة فالنسيا.

رغم انخفاض أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة انخفاضات ملحوظة، إضافة إلى الأسواق الشعبية، إلا أنها سجلت ارتفاعًا جديدًا في المحال التجارية والسلاسل الغذائية.

"لا تفتح التابوت فسيضرب الموت بجناحيه كل من يُعكر صفو الملك".. تحل اليوم الإثنين الذكرى 102 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، بمحافظة الأقصر أشهر مقابر مصر التى خرجت فى 4 نوفمبر عام 1922، ويعد توت عنخ أمون أحد فراعنة الأسرة المصرية الـ18، وكان فرعون مصر من 1334 إلى 1325 قبل الميلاد فى عصر الدولة الحديثة.

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال حالة مشردة فاقدة الذاكرة والأهلية متواجدة على أول طريق ترعة الفرعونية بمنوف ويعاني من كسر بإحدى ساقيه.

هاجم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، نظيرته كامالا هاريس، خلال خطاب له، اليوم، أمام تجمع حاشد، قائلا: إنه “على مدى السنوات الأربع الماضية تسببت هاريس في أكبر دمار للولايات المتحدة، وجلبت عصابات المهاجرين إلى أمريكا”.