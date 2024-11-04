لجنة الحكام: العقوبات لن تكون على الملأ واجتماع خاص لأحداث مباراة الزمالك

أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أن هناك اجتماعا اليوم الإثنين؛ من أجل بحث أحداث مباراة الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: لجنة الحكام على مسافة واحدة من الجميع، وأي حكم يخطئ هيتحول للتحقيق لكن مش هنعلن عن ده للعام.

وأضاف: الأخطاء واردة، ومحدش هيقدر يمنعها، ومفيش حد كبير على الحساب حسب اللوائح.

وتابع: لجنة الحكام ستجتمع غدا علشان يتم مناقشة الحالات الجدلية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مفيش أخطاء متعمدة من الحكام، وهيتم سماع حديث غرفة الفار وناخد قرار.