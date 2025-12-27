السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

منتخب بنين، فيتو
منتخب بنين، فيتو
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تقدم منتخب بنين على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

سجل هدف منتخب بنين اللاعب يوهان روش في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

ويلعب منتخبي بنين وبوتسوانا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهات الجولة الثانية كالتالي:

1- السنغال - 3 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية - 3 نقاط

3- بنين - بدون نقاط 

4- بوتسوانا - بدون نقاط

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

ويخوض منتخب الجزائر مواجهة قوية أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، فوز منتخب الجزائر على السودان بثلاثية نظيفة، وفاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا الإستوائية بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة قبل انطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1- الجزائر - 3 نقاط

2- بوركينا فاسو - 3 نقاط

3- السودان - بدون نقاط

4- غينيا الإستوائية - بدون نقاط

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في لقاء الفريقين أمس الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات حساب المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء. 

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا 

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس الأمم الإفريقية منتخب بنين منتخب بوتسوانا يوهان روش موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

مواد متعلقة

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، بنين يخطف فوزا هاما أمام بوتسوانا في الجولة الثانية

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

كأس مصر، مودرن سبورت والقناة يلجآن لـ شوطين إضافيين

عودة الفريق الأول، توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات في كأس مصر

جيش الاحتلال يفرض حظر تجول كامل على بلدة قباطية بالضفة الغربية

زغلول صيام يكتب: هي دي أخلاق الصقر أحمد حسن.. وشكرًا للجماهير المغربية

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads