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اليوم، الذكرى 102 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في الأقصر (صور)

مقبرة توت عنخ آمون،
مقبرة توت عنخ آمون، فيتو

"لا تفتح التابوت فسيضرب الموت بجناحيه كل من يُعكر صفو الملك".. تحل اليوم الإثنين الذكرى 102 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، بمحافظة الأقصر أشهر مقابر مصر التى خرجت فى 4 نوفمبر عام 1922، ويعد توت عنخ أمون أحد فراعنة الأسرة المصرية الـ18، وكان فرعون مصر من 1334 إلى 1325 قبل الميلاد فى عصر الدولة الحديثة.

ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ امون 


الـ 4 نوفمبر عام 1922،  هو تاريخ اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الصغير، حيث كشف هوارد كارتر عالم الآثار الإنجليزي والخبير في علم المصريات، عن أول درجة سلم فى درجات السلالم التى يبلغ عددها 16 درجة، وفي اليوم التالي تم الكشف عن كل درجات السلالم، وفى نهاية نوفمبر وصل هوارد كارتر إلى الغرفة الأمامية بالمقبرة وباقى الغرف، وفى أواخر شهر نوفمبر افتتحت المقبرة رسميا.

وفى مطلع شهر ديسمبر من ذات العام خرجت أول قطعة أثرية من المقبرة وبدأ تنظيف الغرفة الأمامية والتى استغرقت شهرا و3 أسابيع، وتم فتح غرفة الفن رسميا فى منتصف شهر فبراير عام 1923، وفى الـ5 من أبريل من نفس العام توفى اللورد كارنارفون فشاع حول مقبرة توت عنخ امون وجود لعنة للفراعنة، وانتشرت هذه الفكرة فى العالم،  خاصة بعد العثور إحدى النقوش على الجداريات بالمقبرة والتي تقول"لا تفتح التابوت، فسيضرب الموت بجناحيه كل من يُعكر صفو الملك".

مضى 6 أشهر من وفاة اللورد كارنارفون عاد "كارتر" إلى مصر لاستئناف الموسم الثانى للحفائر، وفى 12 فبراير 1924 وجرى رفع الغطاء الجرانيتى للتابوت، شملت مقبرة الملك توت عنخ آمون 5600 قطعة أثرية.

 

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