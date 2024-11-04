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خارج الحدود

بعد الانتخابات الأمريكية، إيران تستعد للرد على إسرائيل بصواريخ مزودة برؤوس حربية مدمرة

الجيش الإيراني، فيتو
الجيش الإيراني، فيتو

الحرب على غزة ، تعد طهران لهجوم "قوي ومعقد" على إسرائيل، سيشارك فيه الجيش الإيراني، خلافًا للمرات السابقة التي كان فيها الحرس الثوري يتولى الهجمات.

جاء ذلك على لسان مسئولين إيرانيين، تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية دون الإفصاح عن هوياتهم.

وذكرت الصحيفة أن إيران أبلغت دبلوماسيين إقليميين بأنها تعتزم استخدام صواريخ مزودة برؤوس حربية "أكثر تدميرًا"، إضافة إلى أسلحة أخرى في هجومها المرتقب.

وقالت إن الجيش الإيراني سيشارك في الرد على إسرائيل، وليس فقط الحرس الثوري، خاصة بعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية، وأدت ضرباتها الأخيرة إلى مقتل 4 من الجنود الإيرانيين، إضافة إلى مدني.

الصحيفة نقلت عن أحد المسئولين الإيرانيين أن الرد سيأتي "بعد الانتخابات الأمريكية وقبل تنصيب الرئيس الجديد".

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