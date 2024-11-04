المجنونة مش مستقرة على حال، تعرف على أحدث أسعار الطماطم بالأسواق

رغم انخفاض أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة انخفاضات ملحوظة، إضافة إلى الأسواق الشعبية، إلا أنها سجلت ارتفاعًا جديدًا في المحال التجارية والسلاسل الغذائية.

التفاصيل نستعرضها في السطور الآتية:

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة انخفاضات ملحوظة، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، وهو سعر لم تصل له الطماطم منذ شهر سبتمبر الماضي.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

12.5 جنيه سعر كيلو الطماطم في الأسواق الشعبية

وفي عدد من الأسواق الشعبية بمحافظة القاهرة؛ تراجعت أسعار الطماطم لتصل إلى 12.5 جنيه للكيلو، وذلك بعد استقرارها عند سعر تراوح ما بين 25 و35 جنيهًا لمدة 45 يومًا مضت.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

16 جنيهًا سعر كيلو الطماطم في بعض السلاسل الغذائية

كما انخفضت في بعض السلاسل الغذائية والمحال التجارية، ليصل سعر الطماطم إلى 16 جنيهًا للكيلو مقارنة بسعر 35 جنيهًا الأسبوع الماضي.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

فيما تراوح سعر كيلو طماطم بلدي في السلاسل الغذائية الأخرى من 25 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة نحو 64 جنيهًا، طماطم مافا فاخرة وزن 750 جرامًا نحو 42 جنيهًا.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

22 جنيهًا انخفاضًا في سعر الطماطم شيري بالأسواق

وسجلت طماطم شيري تراجعًا ملحوظًا يقدر بـ 22 جنيهًا في الكيلو، إذ يبلغ سعر كيلو طماطم شيري نحو 178 جنيهًا مقابل 200 جنيه سعرها السابق.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو الطماطم نحو 2.5 جنيه وفقًا للبوابة الحكومية

لكن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ فإن أسعار الطماطم سجلت ارتفاعًا يقدر بـ 2.5 جنيه في الكيلو، إذ يبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 19.6 جنيه، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 8 جنيهات و40 جنيهًا للكيلو في المناطق الشعبية والراقية.