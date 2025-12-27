102 ميدالية، إنجاز تاريخي جديد لرفع الأثقال المصرية في البطولة العربية بالدوحة

18 حجم الخط

رفع الأثقال، حققت البعثة المصرية لرفع الأثقال إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما حصدت 102 ميدالية متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية لرفع الأثقال المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، لتؤكد مجددًا ريادة مصر العربية وتفوقها القاري في واحدة من أهم الألعاب الأولمبية.

وجاءت هذه الحصيلة الضخمة من الميداليات لتجسّد حجم العمل الكبير الذي يقوم به أبطال مصر وجيل المستقبل، إلى جانب الجهود المميزة التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال والجهازان الفني والإداري، في إطار خطة واضحة لبناء جيل واعد قادر على المنافسة بقوة في مختلف الاستحقاقات الدولية المقبلة.

منتخب رفع الأثقال، فيتو

وشهدت المشاركة المصرية دعمًا مباشرًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي وجّه بضرورة المشاركة القوية في البطولة، باعتبارها محطة إعداد أساسية لتجهيز العناصر الشابة والصف الثاني من اللاعبين، ضمن استراتيجية الدولة لإعادة بناء المنتخبات الوطنية، والاستعداد للاستحقاقات العالمية المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لرفع الأثقال التي تستعد مصر لاستضافتها خلال شهر مايو المقبل.

ويرافق البعثة المصرية كل من محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد إحسان السكرتير العام للاتحاد، إلى جانب علاء حسن كامل المدير الإداري للمنتخبات، كما يضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني المدربين أحمد عبد العزيز ومحمد عبد التواب، وذلك في إطار توفير الدعم الفني والإداري الكامل للاعبين طوال منافسات البطولة.

وتقدم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بخالص الشكر إلى الاتحاد العربي لرفع الأثقال على التنظيم المميز للبطولة، والذي ساهم في خروج الحدث بصورة مشرفة تليق بمكانة اللعبة عربيًا.

ويؤكد هذا الإنجاز الكبير أن رفع الأثقال المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها العالمية، في ظل دعم مؤسسي واضح، ورؤية فنية تستهدف صناعة أبطال المستقبل ورفع راية مصر عاليًا في المحافل الدولية.

