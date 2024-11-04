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أخبار مصر

بقيمة 565 ألف دولار، دعم بريطاني لتجهيز المستشفيات المصرية لاستقبال مصابي غزة

شحنات مساعدة لوزارة
شحنات مساعدة لوزارة الصحة، فيتو

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إرسال  شحنة أولى من المعدات الطبية الأساسية في طريقها لدعم جهود الاستجابة لأزمة غزة في مصر.

تمويل من الحكومة البريطانية 

وأوضحت الصحة العالمية أن هذه الشحنة، التي تبلغ قيمتها حوالي 565,000 دولار، بتمويل من الحكومة البريطانية، هي جزء من الجهود المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والمملكة المتحدة لدعم وزارة الصحة والسكان في تجهيز المستشفيات المصرية التي تستقبل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم طبيا من غزة بالإمدادات الطبية اللازمة.

 

كانت وزارة الصحة قد وضعت خطة عمل بوزارة لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، وتقديم الخدمات الطبية المقدمة لهم حسب كل حالة.

 

استقبال الأطفال الفلسطينيين من مرضى الأورام



كما  حرصت مصر على استقبال الأطفال الفلسطينيين من مرضى الأورام، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالتوازي مع استقبال الجرحى والمصابين، فضلًا عن حالات الأمراض المزمنة، والأطفال حديثي الولادة

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن وزارة الصحة والسكان شريك أساسي لمنظمة الصحة العالمية بمصر في الاستجابة لأي طوارئ أو أزمات صحية.

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