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خارج الحدود

هاريس: سأسعى لوقف الحرب في غزة إذا فزت بالرئاسة

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

انتخابات الرئاسة الأمريكية، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إنها ستسعى لوقف الحرب في غزة في حال فوزها بالرئاسة، إلا أنها جددت في الوقت ذاته موقف بلادها الداعم لإسرائيل، قائلة إنها ستفعل "كل ما في وسعي لضمان أمن إسرائيل".

وقالت هاريس للصحفيين في ديترويت: "فيما يتعلق بغزة، كنت واضحة للغاية بشأن  موت الفلسطينيين الأبرياء الذي لا يطاق. نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب، ونحن بحاجة إلى إطلاق (سراح) الرهائن، وبصفتي رئيسة للولايات المتحدة، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذه الغاية وحل الدولتين، حيث يتمتع الفلسطينيون بالحق في تقرير المصير والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن "هذا العام كان صعبًا بالنظر إلى حجم الموت والدمار في غزة ولبنان"، وأضافت أنها تواصل العمل "من أجل التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان يضمن حماية المدنيين، وتوفير الاستقرار الدائم".

وأشارت هاريس إلى الدعم الذي حظيت به من بعض القادة في المجتمع العربي الأمريكي، وتعهدت بأنها إذا أُعيد انتخابها كرئيسة فسوف تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة.

وقالت إنها تواصل العمل لكسب دعم الأمريكيين العرب.

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نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وقف الحرب في غزة إسرائيل لبنان انتخابات الرئاسة الأمريكية

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