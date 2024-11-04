وكيل كوكا يكشف مصير نجم الأهلي من الرحيل لأوروبا

كشف عمر ناجي، وكيل أعمال أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، حقيقة تلقي الأخير، مجموعة عروض للرحيل في يناير المقبل.



وقال ناجي عبر قناة MBC MASR 2: إن كوكا تلقى عرضا من ريو آفي البرتغالي عقب أولمبياد باريس، لكن المدرب مارسيل كولر رفض تماما رحيل اللاعب رغم موافقة الإدارة.

وأكد أن كوكا ينتهي عقده مع الأهلي في صيف 2026، موضحا أنه تم تقديم عرض التجديد، قبل تعيين محمد رمضان كمدير رياضي، ولكن لم يتم الاتفاق بسبب ضعف الراتب السنوي.



وأشار إلى أن كوكا سيجدد للأهلي مع وعد بالرحيل حال حصوله على عرض مناسب من أحد الأندية الأوروبية.