الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش فى المتر المكعب الواحد حسب شريحة الاستهلاك.

ووفقا للأسعار الجديدة، قفز سعر المتر المكعب للغاز من صفر إلى 30 مترا إلى 3 جنيهات للمتر الواحد بدلا من 260 قرشا.

وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد على 30 مترا وحتى 60 مترا إلى 4 جنيهات للمتر الواحد بدلا من 335 قرشا.

بينما وصل إلى 5 جنيهات للمتر مقابل 4 جنيهات للشريحة الاستهلاكية الأعلى من 60 متر مكعب شهريا.

وأكد مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية لفيتو أن الأسعار الجديدة ستطبق بداية من فاتورة الشهر الجارى.

وشدد على أن وزارة البترول تعمل جاهدة على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز وأشار إلى أن رفع أسعار غاز المنازل من ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وأكد أن غاز المنازل يأتي على رأس قائمة هذه المنتجات البترولية شأنه شأن أسطوانة البوتاجاز.