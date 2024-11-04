الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

ارتفاع سعر غاز المنازل،
ارتفاع سعر غاز المنازل، فيتو
ads

قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش فى المتر المكعب الواحد حسب شريحة الاستهلاك.

ووفقا للأسعار الجديدة، قفز سعر المتر المكعب للغاز من صفر إلى 30 مترا إلى 3 جنيهات للمتر الواحد بدلا من 260 قرشا.

وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد على 30 مترا وحتى 60 مترا إلى 4 جنيهات للمتر الواحد بدلا من 335 قرشا.

بينما وصل إلى 5 جنيهات للمتر مقابل 4 جنيهات للشريحة الاستهلاكية الأعلى من 60 متر مكعب شهريا.

وأكد مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية لفيتو أن الأسعار الجديدة ستطبق بداية من فاتورة الشهر الجارى.

وشدد على أن وزارة البترول تعمل جاهدة على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز وأشار إلى أن رفع أسعار غاز المنازل من ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وأكد أن غاز المنازل يأتي على رأس قائمة هذه المنتجات البترولية شأنه شأن أسطوانة البوتاجاز.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احتياجات السوق المحلى البترول والثروة المعدنية المنتجات البترولية بوزارة البترول زيادة أسعار الغاز لغاز الطبيعي منتجات البترول

الأكثر قراءة

الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

أول تعليق من ملك إسبانيا فيليب السادس على تعرضه للرشق بالطين

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو)

تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

بعد إقالة حسين عوض، البرهان يعين علي يوسف وزيرا لخارجية السودان

روما في طريقه لإقالة مدربه للمرة الثانية هذا الموسم

منوعات

المزيد

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads