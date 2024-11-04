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خارج الحدود

ترامب يهاجم هاريس، ويؤكد: أصوات هذه الولاية ستكون سببا في هزيمتها

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هاجم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، نظيرته كامالا هاريس، خلال خطاب له، اليوم، أمام تجمع حاشد، قائلا: إنه “على مدى السنوات الأربع الماضية تسببت هاريس في أكبر دمار للولايات المتحدة، وجلبت عصابات المهاجرين إلى أمريكا”.

 

ترامب: أصوات جورجيا ستتسبب في هزيمة هاريس

وأضاف ترامب: “أصوات جورجيا في الانتخابات ستتسبب في هزيمة هاريس وتحقيق أحلام الأمريكيين، وولايتي الجديدة ستكون العهد الذهبي للولايات المتحدة، وستصبح الولايات المتحدة أكبر وأكثر أمانا وأكثر قوة".

 

وأكمل: “على مدى السنوات الأربع الماضية تسببت هاريس في أكبر دمار للولايات المتحدة، وجلبت عصابات المهاجرين إلى أمريكا”.

 

هاريس: سأسعى لوقف الحرب في غزة إذا فزت بالرئاسة

على الجانب الآخر، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إنها ستسعى لوقف الحرب في غزة في حال فوزها بالرئاسة، إلا أنها جددت في الوقت ذاته موقف بلادها الداعم لإسرائيل، قائلة إنها ستفعل "كل ما في وسعي لضمان أمن إسرائيل".


وقالت هاريس للصحفيين في ديترويت: "فيما يتعلق بغزة، كنت واضحة للغاية بشأن موت الفلسطينيين الأبرياء الذي لا يطاق. نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب، ونحن بحاجة إلى إطلاق (سراح) الرهائن، وبصفتي رئيسة للولايات المتحدة، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذه الغاية وحل الدولتين، حيث يتمتع الفلسطينيون بالحق في تقرير المصير والأمن والاستقرار في المنطقة".

 

وأضافت أن "هذا العام كان صعبًا بالنظر إلى حجم الموت والدمار في غزة ولبنان"، وأضافت أنها تواصل العمل "من أجل التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان يضمن حماية المدنيين، وتوفير الاستقرار الدائم".

وأشارت هاريس إلى الدعم الذي حظيت به من بعض القادة في المجتمع العربي الأمريكي، وتعهدت بأنها إذا أُعيد انتخابها كرئيسة فسوف تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة.

وقالت إنها تواصل العمل لكسب دعم الأمريكيين العرب.

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