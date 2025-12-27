السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6915 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب تناطح السحاب خلال منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب
18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 15 جنيها خلال منتصف حركة تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات  سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب 

  • الذهب عيار 24: سجل نحو 6915 جنيها للجرام.
  • الذهب عيار 21: بلغ نحو 6050 جنيها للجرام.
  • الذهب عيار 18: وصل إلى 5185 جنيها للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 48400 جنيه في محلات الصاغة. 

نرشح لك: كم سجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر؟

 

الذهب 
الذهب، فيتو 

الذهب كأصل استثماري مهم

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. 

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب. 

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.  

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

نرشح لك: عاجل، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم 

 

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

الذهب في مصر - فيتو 
الذهب في مصر، فيتو 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

بالإضافة إلى أن أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

نرشح لك: عاجل، تعرف على أسعار الذهب عيار 18 

سعر الذهب اليوم 
سعر الذهب اليوم، فيتو 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب التحديات الاقتصادية أسعار الذهب السياسات النقدية السبائك الذهب جرام الذهب اليوم فى مصر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 ذهب عيار 18 ذهب عيار 21 الاستثمار

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 6900 جنيه

47.65 جنيه سعر صرف الدولار في 4 بنوك مصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

5970 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب في الصاغة

الأكثر قراءة

6915 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب تناطح السحاب خلال منتصف تعاملات اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

داوود عبد السيد، رحيل "فيلسوف الصورة" الذي فتش في "أرض الخوف" عن الحقيقة

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads