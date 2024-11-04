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كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

نانسي بيلوسي وترامب،
نانسي بيلوسي وترامب، فيتو

انتخابات الرئاسة الأمريكية، صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، بأن دونالد ترامب قد يتوفى في منصب الرئاسة في حال فوزه في الانتخابات، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "عواقب رهيبة" بالنسبة للبلاد.

وقالت بيلوسي في تصريح لقناة "إم إس إن بي سي"، أمس الأحد إن "الناس الذين يريدون التصويت لصالحه يجب أن يعرفوا أنه لن يستمر أربع سنوات في منصب الرئاسة بسبب تدهور النشاط الدماغي".

وأشارت إلى أنه في حال وفاة ترامب البالغ 78 عاما من العمر، سيتولى نائبه جاي دي فانس منصب الرئاسة، ما سيكون "أمرا رهيبا بالنسبة لبلادنا"، حسب قولها.

واعتبرت بيلوسي أن ترامب يختار "الخطاب الاستفزازي" و"الهجمات على وسائل الإعلام" بسبب "تردي القدرات العقلية"، مضيفة أنه "ليس كل شيء بخير لديه هناك بالتأكيد".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

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انتخابات الرئاسة الأمريكية رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي جاي دي فانس دونالد ترامب كامالا هاريس

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