القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بواقعة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بممارسة أحد الأشخاص لأعمال النصب والدجل والشعوذة على مواطنين بمحافظة الدقهلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الأجهزة المعنية بفحص الفيديو، حيث تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنه، وبمواصلة الفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه سائق وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

وبمواجهته، أقر بأن مقطع الفيديو قديم ويعود إلى نحو 10 سنوات، أثناء قيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة لإحدى الفتيات بمحافظة الشرقية، بزعم علاجها.

كما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة برفقته، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهم، وأقرت باستعانتها بوسيط، مزارع ومقيم بذات الدائرة، للمساعدة في إحضاره بدعوى معالجتها.

وتمكن رجال الأمن من ضبط الوسيط، وبسؤاله أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

