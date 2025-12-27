السبت 27 ديسمبر 2025
أخبار مصر

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غدا الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة البحيرة (صور)

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس. 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 6

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11

