رسالة عبر هاتف محافظ المنوفية تنقذ مشردا (صور)

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال حالة مشردة فاقدة الذاكرة والأهلية متواجدة على أول طريق ترعة الفرعونية بمنوف ويعاني من كسر بإحدى ساقيه.

رسالة عبر هاتف المحافظ



وفور ورود رسالة عبر الهاتف، وجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة منوف بنقل الحالة فورا لدار الرعاية دار العجزة بمنوف بالتنسيق مع مديرة الدار ومدير مستشفى منوف العام وعلى الفور تم نقل الحالة وتقديم كافة أوجه الرعاية وتسكينه بالدار وإجراء التدخل الطبي العاجل.



يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتلك الفئات والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين.