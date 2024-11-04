إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بإلغاء اتفاقها مع الأونروا

أعلنت إسرائيل أنها أخطرت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة التي أبرمتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي كانت سارية منذ 1967.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أمر المدير العام لوزارة الخارجية جاكوب بليتشتاين بإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار.

ونقلت الهيئة عن الوزارة، أن إسرائيل سلمت للأمم المتحدة العديد من المواد حول اختراق "المنظمات الإرهابية" للوكالة.

وأضافت أنها قدمت لائحة تضم أسماء 100 من أفراد الجناح العسكري لحماس، قالت إنهم عملوا ضمن الوكالة.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قبل نحو أسبوع، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، وذلك على الرغم من المعارضة الصريحة للإدارة الأمريكية وعدد من الدول في أوروبا، فضلا عن توصية المستشارين القانونيين بعدم القيام بذلك بسبب للعواقب القانونية المترتبة على هذه الخطوة. حسب هيئة البث العبرية.