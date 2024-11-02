أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زميله غدر بيه، مقتل شاب مصري في أمريكا، وأسرته تناشد بإعادة الجثمان إلى القاهرة

قتل الشاب المصري مصطفى محمود، ابن محافظة القاهرة، مساء أمس الجمعة، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أفادت المعلومات الأولية أن مصطفى، الذي يعيش ويعمل في الولايات المتحدة، قد تعرّض للقتل على يد زميله في العمل غدرًا.

الأرصاد الجوية تحذر المصريين: اليوم ذروة التقلبات الجوية والأمطار الرعدية تضرب معظم المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء موسم الأمطار وتقلبات واضطرابات حالة الطقس.

زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا، وخبير يحذر: سد النهضة في خطر

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن زلزالين جديدين بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب إثيوبيا.

اليوم، الأهلي يفتتح مشواره بالدوري بمواجهة سيراميكا

يفتتح النادي الأهلي اليوم السبت، مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة سيراميكا، في إطار منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

السلايف اختلفن على نشر الغسيل، موظف يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته في بنها

شهدت قرية الرملة مركز بنها جريمة قتل بشعة راح ضحيتها نجار على يد شقيقه الموظف بسبب مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات زوجاتهما في منزل العائلة

اليوم، إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٩ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢ و٣ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسيراميكا وظهور جديد لـ صلاح

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت، 2-11-2024، عدة مباريات بمختلف ملاعب العالم.

قبل ساعات من صرف معاشات نوفمبر، مواعيد عمل بنك ناصر الاجتماعي بالتوقيت الشتوي

يبدأ اليوم بنك ناصر الاجتماعي وكافة فروعه في محافظات الجمهورية في صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، ومع تغيير التوقيت الشتوي يتساءل العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه عن مواعيد العمل ببنك ناصر والفروع التابعة له.

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف نسبة المتعاطين للمخدرات في الجهاز الإداري

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان إنه وصل عدد من خضع للكشف إلى حوالى 800 ألف موظف من 2019 حتى الآن.

نصيب الأسد لشهر يونيو، الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب خلال 2025

شهور قليلة تفصلنا على قرب دخول العام الجديد 2025 ويتساءل العديد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات عن عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها خلال العام الجديد.

توابع كأس السوبر أم شيء آخر، سبب استبعاد كهربا عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء سيراميكا كليوباترا اليوم في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري.

المدعي العام بولاية أريزونا يحقق في تصريحات ترامب تجاه ابنة ديك تشيني (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في ولاية أريزونا، النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني بأنها "شخصية متشددة وغبية للغاية".

حشيش أم شابو، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف أكثر أنواع المخدرات انتشارًا في مصر

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن الحشيش هو أكثر أنواع المخدرات انتشارًا في مصر

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا يصل لـ 8.5 جنيه، مقارنة بسعرها السابق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

3 التزامات على ملاك العقارات بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على الملاك والمنتفعين بالعقارات وفق هذا القانون

اليوم، الأهلي يفتتح مشواره بالدوري بمواجهة سيراميكا

يفتتح النادي الأهلي اليوم السبت، مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة سيراميكا، في إطار منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

خوفًا من الفوضى، أثرياء أمريكيون يخططون لمغادرة أمريكا بعد الانتخابات

الانتخابات الأمريكية 2024، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن خبراء في مجال الهجرة أن عددًا من الأمريكيين الأثرياء يعتزمون مغادرة الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى بعد الانتخابات الرئاسية تحسبا من أي اضطرابات.

برقم خيالي، ريال مدريد يدرس تعويض توني كورس بزميل ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد زميل النجم ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة لتعويض اعتزال توني كروس.

انخفاض ملحوظ في طن الردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الردة نحو 250 جنيهًا.

البنتاجون يعلن نشر مدمرات إضافية وأسراب مقاتلات وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط

أعلن البنتاجون في بيان له أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

اليوم، انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرة بالسعودية، والجوائز 15 مليون دولار

تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة "نهائيات رابطة محترفات التنس" التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى، على صالة جامعة الملك سعود في الرياض.

لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

أشعل الهضبة عمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

بعد سقطة "القمامة" لبايدن، الجمهوريون يطالبون البيت الأبيض بالنص الأصلي للتصريح

دعا كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، البيت الأبيض إلى تقديم كل الوثائق والاتصالات الداخلية المتعلقة بتصريح الرئيس جو بايدن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والذي بدا فيه وكأنه ينتقد أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

شرطة الاحتلال تعلن حصيلة جديدة لإصابات سقوط صاروخ على مبنى وسط إسرائيل

أفادت الشرطة الإسرائيلية، بإصابة 19 شخصًا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، اليوم السبت.

اليوم، بدء حجز مرحلة جديدة من شقق عواصم المحافظات

أعلن صندوق التنمية الحضرية بدء حجز مرحلة جديدة من شقق عواصم المحافظات “داره” اليوم السبت بعدد من المحافظات.

الانتخابات الأمريكية 2024، واشنطن تجهز الحرس الوطني لمواجهة "عنف محتمل"

الانتخابات الأمريكية 2024، قال حاكم ولاية واشنطن إنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024.

اليوم، فصل جديد في محاكمة الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الدعاوى المتبادلة بين الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر.

إصابات ودمار كبير، حزب الله يمطر 3 مدن إسرائيلية بينها تل أبيب برشقة صاروخية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم السبت، بأن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة الطيرة وفي هشارون وتل أبيب وسط إسرائيل.

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن زعيم جبهة التحرير الوطني وحكيم الثورة العربي بن مهيدي "قتله عسكريون فرنسيون"، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.