السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الانتخابات الأمريكية 2024، واشنطن تجهز الحرس الوطني لمواجهة "عنف محتمل"

الحرس الوطني، فيتو
الحرس الوطني، فيتو

الانتخابات الأمريكية 2024، قال حاكم ولاية واشنطن إنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024.

 

وكتب حاكم الولاية جاي إنسلي في رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت: "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماما لأي موقف".

وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضرامًا للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي.

وأضاف إنسلي أن مئات من بطاقات الاقتراع تعرضت للتلف أو التدمير نتيجة استخدام عبوة حارقة في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.

وتشير استطلاعات الرأي أن من المتوقع أن تفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترامب في الولاية بسهولة.

جدير بالذكر أن التصويت المبكر متاح للناخبين في واشنطن وقد أدلى أكثر من مليوني شخص بأصواتهم بالفعل، وفقا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.

وقبل قليل ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن خبراء في مجال الهجرة أن عددًا من الأمريكيين الأثرياء يعتزمون مغادرة الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى بعد الانتخابات الرئاسية تحسبا من أي اضطرابات.

وبحسب الشبكة، يقول محامو الهجرة إن عددًا متزايدًا من الأمريكيين الأثرياء يخططون لمغادرة البلاد قبل الانتخابات وبعدها، حيث يخشى الكثيرون حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية بغض النظر عن الفائز.


وقال المحامون والمستشارون للأسر ذات الدخل المرتفع، إنهم يشهدون طلبا قياسيا من العملاء الذين يبحثون عن جوازات سفر ثانية أو إقامة طويلة الأجل في الخارج.

 

وقال دومينيك فوليس، رئيس مجموعة "هينلي آند بارتنرز" التي تقدم المشورة للأثرياء بشأن الهجرة الدولية للقناة التلفزيونية: "لم نشهد مثل هذا الطلب من قبل كما الآن".

ووفقا له، شكل الأمريكيون الأثرياء 20% من قاعدة عملاء الشركة لأول مرة، وأضاف فوليس أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين يخططون للانتقال إلى الخارج ارتفع بنسبة 30% على الأقل مقارنة بالعام الماضي.


ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر الجاري. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، كما بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.

 

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