مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف نسبة المتعاطين للمخدرات في الجهاز الإداري

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان إنه وصل عدد من خضع للكشف إلى حوالى 800 ألف موظف من 2019 حتى الآن.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ “ فيتو ” أنه تبلغ نسبة المتعاطين للمخدرات في الوقت الحالي 1% وهي نسبة التعاطي بالجهاز الإداري بالدولة.



وكل شخص يأتي بشكل متطوع ويرغب في العلاج لا يوقع عليه أي جزاء وإنما يتم توقيع جزاء عليه أثناء مباشرة عمله تحت تأثير المادة المخدرة ووفقًا للقانون يتم فصله عن العمل ما دام لم يتقدم للعلاج.

وأشار عثمان أنه مع بداية العام الدراسي الجديد استطعنا تخفيض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي السيارات المدرسية وكل عام نقوم بالكشف على 16 ألف سائق حافلة مدرسية.



وتم الكشف على 1276 سائقًا خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025، بالعديد من المحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017، وفي نفس السياق يتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “ 16023 “ الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة.

وكان قد أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية،حيث تم الكشف على 2608 سائق خلال أول 5 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025،بالعديد من المحافظات المختلفة،وتبين تعاطي 17 سائقًا للمواد المخدرة، واتخاذ إجراءات فصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وتستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق وإدارات المرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل للسائقين داخل مقار المدارس.



كما أعلن الصندوق أن المواد المخدرة الأبرز بين الحالات التي ثبت تعاطيها "الحشيش، المورفين، والترامادول، والشابو" وتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن ثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وأنه جاري استمرار تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة بالمدراس على مستوى محافظات الجمهورية.



والجدير بالذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 تتضمن خدماته تلقي شكاوى أولياء أمور الطلاب حول اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، كما يتم عمل فحوصات كشف المخدرات لكافة سائقي المدارس على مستوى الجمهورية في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارات الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم لحماية أرواح الطلاب.

جدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى احتمالية تعاطي السائق للمواد المخدرة "احمرار العين، ووجود هالات سوداء تحت العين، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، والحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وضعف تقدير المسافات.