مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسيراميكا وظهور جديد لـ صلاح

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت، 2-11-2024، عدة مباريات بمختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناةon time sport 1

الأهلي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مونزا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري الألماني

هولشتاين كيل X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9



بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء على قناة SSC2 SD

التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء على قناة SSC1 SD

الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 SD