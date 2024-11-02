السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسيراميكا وظهور جديد لـ صلاح

الأهلي وسيراميكا،فيتو
الأهلي وسيراميكا،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت، 2-11-2024، عدة مباريات بمختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناةon time sport 1

الأهلي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1      

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2      

إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3    

ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1    

ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2      

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.


مواعيد مباريات الدوري الإسباني  

أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3    

جيرونا X ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3    
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

بولونيا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD    

أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD      

مونزا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD


مواعيد مباريات الدوري الألماني 

هولشتاين كيل X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا  

بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا  

آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9 
 

بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

ستاد بريست X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء على قناة SSC2 SD    

التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء على قناة SSC1 SD  
الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 SD

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الانجليزي مواعيد مباريات الدوري الاسباني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي مواعيد مباريات اليوم السبت

مواد متعلقة

توابع كأس السوبر أم شيء آخر، سبب استبعاد كهربا عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ليون يخطف تعادلا أمام ليل بالدوري الفرنسي

ألافيس يفوز على مايوركا بهدف بالدوري الإسباني

خبير تحكيمي: أخطاء بالجملة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

علامات الحزن على رونالدو بعد التعادل أمام الهلال بالدوري السعودي (فيديو)

النصر يتعادل 1/1 مع الهلال بقمة الدوري السعودي

تفاصيل المران الختامي للأهلي استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا بالدوري

أشرف داري يغيب عن مباراة الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

الأكثر قراءة

لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

الأرصاد الجوية تحذر المصريين: اليوم ذروة التقلبات الجوية والأمطار الرعدية تضرب معظم المحافظات

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسيراميكا وظهور جديد لـ صلاح

زميله غدر بيه، مقتل شاب مصري في أمريكا، وأسرته تناشد بإعادة الجثمان إلى القاهرة

فوائد زيت الكافور، يسكن الآلام ويعالج الالتهابات ويحارب العدوى

السلايف اختلفن على نشر الغسيل، موظف يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته في بنها

قبل ساعات من صرف معاشات نوفمبر، مواعيد عمل بنك ناصر الاجتماعي بالتوقيت الشتوي

تين هاج يخرج عن صمته بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد

منوعات

المزيد

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

المزيد

خدمات

المزيد

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العصر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads