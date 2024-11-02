مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسيراميكا وظهور جديد لـ صلاح
مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت، 2-11-2024، عدة مباريات بمختلف ملاعب العالم.
مواعيد مباريات الدوري المصري
الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناةon time sport 1
الأهلي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا X ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بولونيا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
أودينيزي X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مونزا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هولشتاين كيل X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا
هوفنهايم X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ستاد بريست X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء على قناة SSC2 SD
التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء على قناة SSC1 SD
الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 SD
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.