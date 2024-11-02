نصيب الأسد لشهر يونيو، الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب خلال 2025

شهور قليلة تفصلنا على قرب دخول العام الجديد 2025 ويتساءل العديد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات عن عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها خلال العام الجديد.

وتقدم “فيتو” من خلال السطور التالية عدد ورصيد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين خلال العام الجديد 2025 والتي تتضمن ما يلي:

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

وكشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام الإجازات وتتضمن:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت ثورة 25 يناير.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.