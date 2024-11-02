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نصيب الأسد لشهر يونيو، الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب خلال 2025

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية 2025، فيتو

شهور قليلة تفصلنا على قرب دخول  العام الجديد 2025  ويتساءل العديد من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات عن عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها خلال العام الجديد.

 

وتقدم “فيتو” من خلال السطور التالية عدد ورصيد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين خلال العام الجديد 2025 والتي تتضمن ما يلي:

 

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

وكشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام الإجازات وتتضمن:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت ثورة 25 يناير.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

 

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