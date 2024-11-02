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رياضة

برقم خيالي، ريال مدريد يدرس تعويض توني كورس بزميل ميسي

إنزو فرنانديز وميسي،
إنزو فرنانديز وميسي، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد زميل النجم ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة لتعويض اعتزال توني كروس.


وبحسب موقع «Fichajes»، فإن نادي ريال مدريد على استعداد لدفع 84 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي، الأرجنتيني إنزو فرنانديز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.


وأوضح التقرير أن مسؤولي ريال مدريد يؤمنون أن إنزو هو البديل المثالي لتوني كروس، لكنه لم يتمكن من العثور على المدرب الذي يخرج أفضل ما لديه.

ولفت إلى أنه في حال رفض تشيلسي التفريط في خدمات إنزو فرنانديز، سيقترح ريال مدريد تقديم لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني البالغ من العمر 24، عامًا للبلوز كجزء من صفقة تبادلية، وذلك للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عامًا.
 

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