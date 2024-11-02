المدعي العام بولاية أريزونا يحقق في تصريحات ترامب تجاه ابنة ديك تشيني (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في ولاية أريزونا، النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني بأنها "شخصية متشددة وغبية للغاية".

وأضاف ترامب في حوار خلال فعالية انتخابية في جليندال بولاية كاليفورنيا مع الإعلامي تاكر كارلسون: "تشيني صقر حرب متطرف.. دعونا نضعها أمام 9 فوهات بنادق تطلق النار عليها ونرى كيف تشعر عندما تكون البنادق موجهة إليها".

كما دعا ترامب إلى التحقيق مع خصومه السياسيين ومحاكمتهم وكذلك اليساريين الأمريكيين الذين وصفهم بـ"الحمقى من اليسار الراديكالي"، وذلك خوفًا من الاضطرابات التي قد تحدث يوم الانتخابات الأسبوع المقبل.

This is how dictators destroy free nations. They threaten those who speak against them with death. We cannot entrust our country and our freedom to a petty, vindictive, cruel, unstable man who wants to be a tyrant. #Womenwillnotbesilenced #VoteKamala https://t.co/URH5s929Sa — Liz Cheney (@Liz_Cheney) November 1, 2024

وقالت ليز تشيني ردًّا على كلام ترامب إنه "يجب ألا يؤتمن على البيت الأبيض وأن ذلك يشكل خطرًا لأنه سيؤذي خصومه إذا تم انتخابه".

وأعربت ابنة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، عن دعمها لكامالا هاريس.

وكتبت ليز على منصة "X": "هكذا يقمع الطغاة الدول الحرة.. إنهم يهددون بالموت أولئك الذين يتحدثون ضدهم.. لا يمكننا تسليم بلادنا وحريتنا لرجل تافه ومنتقم وقاس وغير مستقر يريد أن يكون طاغية".

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن المدعي العام في ولاية أريزونا يحقق فيما إذا كان ترامب قد انتهك قوانين الولاية وهدد حياة ليز تشيني بعد الإدلاء بتلك التصريحات.

من جهته، وصف البيت الأبيض تصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة بشأن النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني بأنها "غير مقبولة" و"خطيرة"، مشددا على أنه لا مكان للعنف السياسي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس جو بايدن على علم بتعليقات ترامب.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن تصريحات ترامب: "غير مقبولة وخطيرة.. ما نفعله وما سنواصل فعله هو إدانة هذا.. لا مكان لأي نوع من العنف السياسي.. هذا وقت لا ينبغي فيه أن نستخدم لغة تحريضية".

يشار إلى أن تشيني تعارض ترامب بشكل علني منذ هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي، وصارت مؤيدة لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.