السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

البنتاجون يعلن نشر مدمرات إضافية وأسراب مقاتلات وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط

مدمرات إضافية للدفاع
مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، فيتو

أعلن البنتاجون في بيان له أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان: "أمر أوستن بنشر عدة قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس وسرب من الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ستصل التعزيزات إلى المنطقة في الأشهر المقبلة".

تأتي التحركات العسكرية في الوقت الذي تشتعل فيه حروب إسرائيل مع "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، بالإضافة إلى الضربات الصاروخية المتبادلة مع إيران.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، بينما تقول إنها ستدافع عن إسرائيل وستستمر في حماية الوجود الأمريكي وحلفائه في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الأمر الأخير لأوستن يظهر "القدرة الأمريكية على الانتشار في جميع أنحاء العالم في غضون مهلة قصيرة لمواجهة التهديدات الأمنية".

 

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