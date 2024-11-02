الأرصاد الجوية تحذر المصريين: اليوم ذروة التقلبات الجوية والأمطار الرعدية تضرب معظم المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء موسم الأمطار وتقلبات واضطرابات حالة الطقس.

سقوط الأمطار على مطروح وكفر الشيخ

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "بعض محافظات الجمهورية تأثرت بسقوط الأمطار متفاوت الشدة، مثل مطروح وكفر الشيخ ومناطق من الجيزة ومحافظات الوجه البحري".

مناطق سقوط الأمطار

وأضافت: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم حتى الاثنين المقبل، بسبب التأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى زيادة كميات الأمطار على محافظة مطروح وتصل الي غزيرة ورعدية وقد يتساقط معها حبات البرد وتمتد الأمطار الرعدية والمتوسطة إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية على محافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة.

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وتابعت: "الأمطار مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل، يصاحبها حالة من التقلبات والاضطرابات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة خلال فترات النهار، وطقس بارد خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر".

وأكملت: "ننصح بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات النهار، أما الملابس الشتوية يتم ارتداؤها خلال شهر ديسمبر المقبل".