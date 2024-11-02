إصابات ودمار كبير، حزب الله يمطر 3 مدن إسرائيلية بينها تل أبيب برشقة صاروخية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم السبت، بأن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، سقطت على المدخل الجنوبي لمدينة الطيرة وفي هشارون وتل أبيب وسط إسرائيل.



وتظهر مقاطع فيديو دمارًا كبيرًا خلفته الصواريخ التي سقطت بشكل مباشر على أحد المنازل في المدينة.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى تسجيل عدد من الإصابات جراء سقوط الصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار فجر السبت، في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب إثر قذائف أطلقت من لبنان.

كما أفادت وسائل الإعلام بتفعيل منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى.

ونشر "حزب الله" اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 01-11-2024، أصدرت 7 بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي:

الساعة 04:30 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بِصلية صاروخية كبيرة.

الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

الساعة 13:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

الساعة 18:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوّات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية نوعيّة.

الساعة 22:00 استهداف مستعمرة كفر جلعادي بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.‏

الساعة 22:15 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة.‏

وسُجلت فجر الجمعة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي استهدفت بانتظام خلال الأسابيع الأخيرة، بعد صدور إنذارات بإخلاء مبان في المنطقة، وأظهرت لقطات وقوع انفجارات عدة تبعها تصاعد سحب الدخان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي، "نفذ 10 غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة إلى أن الغارات خلفت "دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سُويّت عشرات المباني بالأرض، بالإضافة إلى اندلاع حرائق".

يأتي ذلك فيما أكد "حزب الله" في بيان أصدره قبيل انتصاف ليل الخميس، إن "الجبهات تُرفد بالسلاح، والعتاد اللازم، وفق الخطط المعدة مُسبقا"، مؤكدا أن "خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك، لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان".