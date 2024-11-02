لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

أشعل الهضبة عمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

وحضر الحفل يسرا وإيناس الدغيدي راغب علامة وغيرهم من نجوم الفن.

ونشر برنامج "Et بالعربي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للهضبة رفقة "المطرب راغب علامة، وهما يغنيان أغنية "نور العين" و"مغرم يا ليل" في حفل الزفاف، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًّا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، ليلة أمس، وصعد على المسرح باغنية "يا أنا يا لأ"، ثم استكمل بعدد كبير من أغانيه، أبرزهم "اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك".