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أخبار مصر

حشيش أم شابو، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف أكثر أنواع المخدرات انتشارًا في مصر

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فيتو
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قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن الحشيش هو أكثر أنواع المخدرات انتشارًا في مصر.

 

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الحشيش يمثل نسبة 50% من مرضى الإدمان يليه مخدر الهيروين والترامادول والمخدرات الاصطناعية أمثال الشابو وغيره.

 

وأشار عثمان  إلى أنه قريبًا سيتم إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات وستكون خطة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة ويكون هناك نقلات نوعية فى الوقاية والعلاج وهيكون خطة جغرافية كاملة وشاملة فى العلاج ومن خلال الخطة لن يكون هناك محافظة محرومة من خدمات العلاج على الإطلاق.

 

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