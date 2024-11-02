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رياضة

اليوم، انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرة بالسعودية، والجوائز 15 مليون دولار

انطلاق نهائيات رابطة
انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرة بالسعودية، فيتو

تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة "نهائيات رابطة محترفات التنس" التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى، على صالة جامعة الملك سعود في الرياض.

وتستمر البطولة حتى 9 نوفمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.

 

وتشهد البطولة التي تعد الحدث الختامي لمنافسات جولة الرابطة لعام 2024، مشاركة أمهر اللاعبات للمنافسة بنظام الدوري في فئتي "الفردي والزوجي"، وبجوائز تزيد قيمتها على 15 مليون دولار، إذ ستتوج بطلة الفردي بكأس "بيلي جين كينج"، في حين ستحصل بطلات الزوجي على كأس "مارتينا نافراتيلوفا".

وتضم النهائيات أفضل اللاعبات المصنفات عالميا، حيث تشارك في "فئة الفردي" البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا، والبولندية إيجا شفيونتيك الثانية عالميًّا حاملة اللقب عام 2023، والأمريكيتان كوكو جوف وجيسيكا بيجولا، والإيطالية جاسمين باوليني، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والصينية شينج كينوين، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا.

ويشارك في البطولة أيضا أفضل 8 فرقٍ زوجية في التصفيات، وهي (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك)، و(الكندية جابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، و(الصينية شيه سو وي والبلجيكية إليز ميرتينز)، و(الإيطاليتان سارة إيراني وجاسمين باوليني)، و(الأمريكيتان ديزيراي كراوتشيك وكارولين دولهايد)، و(الأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز)، و(الصينية هاو تشينج تشان والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا)، و(الأمريكية تايلور تاونسند والتشيكية كاترينا سينياكوفا).

يذكر أن بطولة "رابطة محترفات التنس" التي ستستضيفها السعودية لثلاثة أعوام متتالية بدءا من 2024، تندرج ضمن إسهامات المملكة في بناء خارطة جديدة لرياضة التنس النسائية، إلى جانب كونها إضافة بارزة إلى سجل استضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى.

 

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