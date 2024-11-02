زميله غدر بيه، مقتل شاب مصري في أمريكا، وأسرته تناشد بإعادة الجثمان إلى القاهرة
قتل الشاب المصري مصطفى محمود، ابن محافظة القاهرة، مساء أمس الجمعة، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أفادت المعلومات الأولية أن مصطفى، الذي يعيش ويعمل في الولايات المتحدة، قد تعرّض للقتل على يد زميله في العمل غدرًا.
والضحية، كان الابن الوحيد لأسرته ولديه شقيقات مقيمات في مصر، فيما يقيم بمفرده في الولايات المتحدة برفقة زوجته الأمريكية.
وخيمت حالة من الحزن والأسى على أسرة المجني عليه في مصر فور وصول نبأ وفاته، وناشدت الأسرة السلطات التدخل لإعادة الجثمان إلى القاهرة ليُوارى الثرى في مسقط رأسه، مع مطالبتها بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجاني للعدالة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.