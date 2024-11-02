السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

زميله غدر بيه، مقتل شاب مصري في أمريكا، وأسرته تناشد بإعادة الجثمان إلى القاهرة

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

قتل الشاب المصري مصطفى محمود، ابن محافظة القاهرة، مساء أمس الجمعة، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أفادت المعلومات الأولية أن مصطفى، الذي يعيش ويعمل في الولايات المتحدة، قد تعرّض للقتل على يد زميله في العمل غدرًا.

والضحية، كان الابن الوحيد لأسرته ولديه شقيقات مقيمات في مصر، فيما يقيم بمفرده في الولايات المتحدة برفقة زوجته الأمريكية.

 وخيمت حالة من الحزن والأسى على أسرة المجني عليه في مصر فور وصول نبأ وفاته، وناشدت الأسرة السلطات التدخل لإعادة الجثمان إلى القاهرة ليُوارى الثرى في مسقط رأسه، مع مطالبتها بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجاني للعدالة.

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مقتل شاب مصري شاب مصري في المصري الشاب المصري مصطفى محمود مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية

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