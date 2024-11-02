السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد سقطة "القمامة" لبايدن، الجمهوريون يطالبون البيت الأبيض بالنص الأصلي للتصريح

بايدن،فيتو
بايدن،فيتو

دعا كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، البيت الأبيض إلى تقديم كل الوثائق والاتصالات الداخلية المتعلقة بتصريح الرئيس جو بايدن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والذي بدا فيه وكأنه ينتقد أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقام مسؤولون صحفيون بالبيت الأبيض بتعديل النص الرسمي لتصريح بايدن، وهو ما أثار اعتراضات من العاملين الاتحاديين الذين يوثقون هذه التصريحات للأجيال القادمة، حسبما أفاد مسؤولان حكوميان أمريكيان وبريد إلكتروني داخلي حصلت عليه وكالة أنباء "أسوشييتد برس".

وقال المشرعون إنهم يتساءلون عما إذا كان قرار صياغة "نسخة زائفة والتلاعب أو تغيير النص الدقيق" الذي تم إنتاجه لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية يمثل انتهاكا للقانون الاتحادي.

وطالب النائب جيمس كومر، الرئيس الجمهوري للجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، ورئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك، البيت الأبيض بتقديم السجلات. 

كما طالبا البيت الأبيض بأن يسمح للمشرف على مكتب المخطوطات بالبيت الأبيض بتقديم إحاطة.

وكتب كومر وستيفانيك: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يعيد ببساطة كتابة خطاب الرئيس بايدن.. نحن قلقون بشأن التقارير الأخيرة عن القرار السياسي الواضح للبيت الأبيض بحماية إدارة بايدن وهاريس، بدلا من اتباع البروتوكولات الطويلة الأمد والصحيحة".

وأثار بايدن ضجة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتصريحاته لنشطاء لاتينيين، ردا على تعليقات عنصرية أدلى بها الكوميديان توني هينتشكليف خلال تجمع انتخابي لترامب، والتي وصف خلالها جزيرة بورتوريكو الأمريكية بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

ووفقا للنص الذي أعده كتبة الاختزال الرسميون في البيت الأبيض، قال بايدن لمجموعة اللاتينيين خلال مكالمة فيديو مساء الثلاثاء: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي مؤيدوه، إذ إن شيطنة ترامب لللاتينيين أمر غير مقبول وغير أمريكي".

لكن النص الذي أصدره مكتب الصحافة بالبيت الأبيض أظهر الاقتباس مع وجود فاصلة، مما جعل القراءة "مؤيده" بدلا من "مؤيديه"، وهو ما قال مساعدو بايدن إنه يشير إلى انتقاده لهينتشكليف وليس لملايين الأمريكيين الذين يدعمون ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض الوثائق الاتصالات الداخلية الرئيس جو بايدن أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب خطاب الرئيس بايدن تجمع انتخابي لترامب جزيرة بورتوريكو جزيرة عائمة من القمامة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة جديدة قرب سد النهضة، مقتل شاب مصري في أمريكا، تحذير من طقس اليوم، نسبة المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإداري

السلايف اختلفن على نشر الغسيل، موظف يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته في بنها

لأول مرة، عمرو دياب وراغب علامة يغنيان "حبيبي يا نور العين" بحفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو)

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

جامعة فلوريدا: 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

بعد سقطة "القمامة" لبايدن، الجمهوريون يطالبون البيت الأبيض بالنص الأصلي للتصريح

منوعات

المزيد

حكيم الثورة الجزائرية ووصفوه بـ"العدو ذي القيمة"، من هو العربي بن مهيدي الذي اعترفت فرنسا بقتله

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

المزيد

خدمات

المزيد

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العصر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads