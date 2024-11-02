السلايف اختلفن على نشر الغسيل، موظف يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته في بنها

شهدت قرية الرملة مركز بنها جريمة قتل بشعة راح ضحيتها نجار على يد شقيقه الموظف بسبب مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات زوجاتهما في منزل العائلة.

وبداية الواقعة تعدى المتهم على المجني عليه بآلة حادة وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقي القبض على المتهم وجرى التحفظ على جثة المجني عليه وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل نجار علي يد شقيقه في قرية الرملة حيث نسبت مشاجرة بين زوجتيهما بعد نشر الغسيل بمنزل العائلة وتطورت لخلاف بين الشقيقين ليقتل المتهم المجني عليه.



تبين من التحريات انه بعد صلاة الجمعة حدثت مشاجرة بين الأخوين “عبد المجيد ق” "المجني عليه"، 42 عامًا - نجار مسلح وشقيقه “إبراهيم ق” المتهم"، 39 عامًا - موظف، فقام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر بـ"سكين" مما أدى إلى قطع في شرايين يده فقام المجني عليه بضربه بعصا كانت بحوزته في كتفه فقام على الفور المتهم بطعنه طعنة نافذة في قلبه فسقط غارقًا في دمائه ولم يكتف المتهم بذلك بل قام بالتمثيل بجثه شقيقه وظل يطعن فيه حتى خرجت أحشاؤه وسقطت أرضًا وفر المتهم هاربًا.

تمكن رجال المباحث بقيادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها والنقيب أحمد عمارة معاون مباحث مركز بنها من ضبط المتهم الهارب وأداة الجريمة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة ووضعت الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.