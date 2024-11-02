قبل ساعات من صرف معاشات نوفمبر، مواعيد عمل بنك ناصر الاجتماعي بالتوقيت الشتوي

يبدأ اليوم بنك ناصر الاجتماعي وكافة فروعه في محافظات الجمهورية في صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، ومع تغيير التوقيت الشتوي يتساءل العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه عن مواعيد العمل ببنك ناصر والفروع التابعة له.

وتكون مواعيد عمل بنك ناصر الاجتماعي في الشتاء، وذلك بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، كما هي لن تتغير الفترة المقبلة باستثناء اليوم السبت.

وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، فتح فروع البنك اليوم السبت بشكل استثنائي لصرف المعاشات بشكل سريع وميسر.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، حيث قام البنك مؤخرًا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، كما تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.