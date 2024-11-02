السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

اليوم، فصل جديد في محاكمة الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف

ميار الببلاوي والشيخ
ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر، فيتو

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الدعاوى المتبادلة بين الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر.

وكان دفاع الفنانة ميار الببلاوي تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجها فيه عبارات سب وقذف بحقها، حسب البلاغ.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوي في بلاغه: تسبب محمد أبو بكر لموكلته ولابنها في الضرر النفسي، وكان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي.

 

كما تقدم محامي محمد أبو بكر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة ميار الببلاوي يتهمها بالتشهير به بهدف الإساءة لشخصه وسمعته وهو ما أحدث به أضرارًا معنوية.

وجاء في أمر إحالة ميار الببلاوي، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص على فيس بوك، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدش الاعتبار كما قامت بإزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات. 

 

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