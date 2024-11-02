زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا، وخبير يحذر: سد النهضة في خطر

سد النهضة، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن زلزالين جديدين بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب إثيوبيا.



وقال “شراقي”:" ضرب زلزالان جديدان إثيوبيا في اليوم الأول من نوفمبر 2024 بقوة 4.6 درجة، على عمق 12.2 كم الساعة 8:55 م، وآخر بنفس القوة على عمق 10 كم الساعة 11:13 م بتوقيت القاهرة، وهما رقما العاشر والحادى عشر فى 5 أسابيع، حيث الزلزال الأول بتاريخ 27 سبتمبر الماضى بقوة 4.5 درجة، ثم مجموعة زلازل بين 4.5 ألى 5 درجة، وعلى عمق 10 كم، وجميعها فى منطقة الأخدود الإثيوبى التى تبعد حوالى 570 كم عن سد النهضة".



وأضاف:" ازداد النشاط الزلزالى فى السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة فى إثيوبيا، كان المتوسط حوالي 6 زلازل/سنة، ولكن وصل عدد الزلازل فى 2022 إلى 12، وفى 2023 إلى 38، وحتى الآن 28 زلزال فى إثيوبيا ومحيطها خلال 2024 حتى الآن".



وتابع “شراقي”: "حدوث زلازل بقوة 5 درجة وبعيدة عند سد النهضة حاليا ليس لها تأثير ذى شأن في الوقت الحالي، ولكن قد يحدث ما هو أقوى من ذلك ويكون فى محيط سد النهضة، حدث فى 8 مايو 2023 زلزال كان الأقرب من سد النهضة على بعد 100 كم بقوة 4.4 درجة".



واختتم:" سد النهضة به حاليا 60 مليار م3، وهى كمية ضخمة ذات وزن 60 مليار طن، وبذلك تدخل المنطقة مرحلة الخطر من شبح الانهيار ليس من الزلازل الحالية ولكن إذا ازدادت واقتربت من السد، وهذا يذكرنا بالتصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة بتخزين 11.1 مليار م3 فقط".