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رياضة

توابع كأس السوبر أم شيء آخر، سبب استبعاد كهربا عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا،فيتو
محمود كهربا،فيتو

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء سيراميكا كليوباترا اليوم في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري.

واستبعد كولر كلًّا من محمود كهربا وياسر إبراهيم بسبب إصابة الثنائي.

ويعاني كهربا من إصابة في الركبة.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، قد عفا عن كهربا بعد المشادة الأخيرة بينهما ببطولة السوبر المصري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- كريم وليد نيدفيد -محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو  - وسام أبوعلي - سمير محمد.

فيما استبعد كولر كلًّا من:  
مصطفى مخلوف -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول -محمود كهربا -مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس.

وتوجه الفريق بعد إعلان القائمة إلى أحد فنادق التجمع الخامس للدخول في معسكر ليلة اللقاء الذي من المقرر أن يقام غدا في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد السلام. 

 

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالهم النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر. 

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

 

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

 

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

 

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

 

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023 

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني  للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024  

 

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